Tim Voser als Gemeinderat in Neuenhof

Tim Voser ist mir bereits bei den Nationalratswahlen des vergangenen Jahres aufgefallen: Ein junger Mann, intelligent, mit Energie, in Neuenhof aufgewachsen engagiert sich so für eine Politik mit Zukunft in einer bürgerlichen Partei!

Seine Stellung zu den Problemen unserer Gemeinde ist klar lösungsorientiert und zielgerichtet. Seine Meinung zur unnötigen Limmattalbahn passt genau in das Bild.

Ein Student als Vorstandsmitglied des Gewerbevereins? Auch das passt ins Bild des aufstrebenden jungen Mannes, der sich in der Arbeitswelt bei einem Detailhändler, in einem Logistikbetrieb und auf dem Bau Erfahrungen geholt hat.

Wir brauchen jetzt einen Mann, der Farbe bekennt und zu Neuenhofs Zukunft steht; wir brauchen Tim Voser!

Franz Mazenauer, Neuenhof