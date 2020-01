Teilnehmerrekord beim unlizenzierten Schülerturnier im Tischtennis

Am vergangenen Sonntag fand in Bremgarten das unlizenzierte Schülerturnier für junge tischtennisbegeisterte in Bremgarten statt. 58 Buben, sechs Mädchen und somit 64 Teilnehmer sind Rekord für das Turnier, das ein Mal im Jahr vom Tischtennisclub Bremgarten ausgeführt wird. Letztes Jahr lag die Teilnehmerzahl noch bei 25. Allein aus Bremgarten selbst kamen 20 Teilnehmer. Jungen und Mädchen bis zum Alter von 14 Jahren, Mitglied in einem Verein, oder nicht, konnten sich an diesem Turnier mit anderen messen und es sogar ans Aargauer Finale schaffen.

Hier die ersten drei Platzierungen der jeweiligen Kategorien bei den Buben:

Kategorie U9: 1. Waldner Marc, 2. Fischer Maximilian, 3. Maggisano Gianluca

Kategorie U11: 1. Kuhn Simon, 2. Kägi, Joel, 3. Streit Elia

Kategorie U13: 1. Heinzer Kilian, 2. Rohner Dylan, 3. Bizozzero Eric

Kategorie U15: 1. Stress Jamin, 2. Szücs Andras, 3. Belloli Janik

Bei den Mädchen:

Kategorie U11: 1. Qoqaj Eliona, 2. Vasquez Maren, 3. Sousa Kolstee Nathalie

Kategorie U13: 1. Fasciano Giada, 2. Clifford Louisa

Kategorie U15: 1. Di Giandomenico Jessica

Herzlichen Glückwunsch allen TeilnehmerInnen