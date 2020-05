TAKE AWAY SERVICE in balsthal, nun schon die 6.woche

TAKE AWAY SERVICE in balsthal,

das restaurant eintracht schreibt seit 20. märz an der goldgasse 1 in balsthal bereits 6 wochen erlebnisgastronomie mit 2 meter abstand und seit kurzem sind auch blitz_lieferung für dessert`s und menu`s mit einer vespa möglich.

der chefkoch und inhaber marcel kunz vom restaurant hat mit seiner kreativen initiative und mit seinem team die führung übernommen.

"nid lafere sondern lifere" , hat er doch in seiner kleinen küche kräftig vollgas gegeben.

mit seinem spruch: "unser restaurant hat die besten gäste" findet er anklang und gehör.

mit erdbeertörtli , belegte brötli , sandwiches , gemischte salate und

3 menus tag für tag a chf 8.00

jeweils am freitag abend ab 18.30 uhr ist eine spezielle attraktion mit grosser anziehungskraft vorgesehen.

herzlichen dank für ihre unterstützung

team_mitglied

markus von felten