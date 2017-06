Das Gässliacker in Nussbaumen ist seit November 2016 um ein weiteres Angebot gewachsen. Als eines von wenigen stationären Heimen im Kanton Aargau, erhalten hier betagte oder jüngere Menschen, die Möglichkeit, die Gesellschaft anderer Tagesgäste und des fachlich hoch qualifizierten Pflegepersonals zu geniessen. Die Betreuung und Pflege ist an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Von Montag bis Freitag besteht die Möglichkeit, an den Aktivitäten des Gässliacker teilzunehmen oder die tagesheimspezifischen Angebote zu nutzen.

Pflegende bzw. betreuende Angehörige leisten enorm wertvolle und kräftezehrende Arbeit für ihre Lieben zu Hause. Oftmals ist jedoch der Schritt weg von zu Hause für Betroffene wie für Angehörige nicht einfach. Es ist deshalb sehr schön immer wieder zu erfahren, dass das Gässliacker mit diesem neuen Angebot willkommene und notwendige Entlastung und Unterstützung bieten kann.

„Ich erlebe im Tagesheim eine liebevolle Betreuung, eine heimelige Umgebung und viele nette Menschen um mich.“

Aussage von zwei Tagesgästen

In Ergänzung mit anderen ambulanten Diensten wie Spitex, Entlastungsdienst usw. ist das Tagesheim für alle Betroffenen der Schlüssel, um den weit verbreiteten Wunsch nach einem möglichst langen Verbleib in den eigenen vier Wänden erfüllen zu können.

„Unseren Tagesgästen bieten wir eine optimale Pflege und Betreuung sowie ein Klima von Geborgenheit und Sicherheit in lebendiger Atmosphäre.“

Corina Zweifel, Leitung Pflege

In den letzten Monaten hat sich das Tagesheim belebt und bereits viele Gäste nutzen die renovierten und umgestalteten Räume und geniessen die vielen neuen sozialen Kontakte.

„Jeder Tag bietet abwechslungsreiche fröhliche Stunden voller bejahender Momente.“

Ruth Grimm, Leitung Tagesheim

Im Aufenthaltsraum mit wohnlichen Nischen (Sessel, Schlummerecken, Tischen etc.) erlebt man bei Spielen, Basteln, Singen und vielen weiteren Aktivitäten fröhliches und geselliges Beisammensein. Die Gäste des Gässliacker fühlen sich sichtlich wohl.

Nicht alle sind sich so viele Kontakte gewohnt oder schätzen einfach einmal die Ruhe. Mit geeigneten Liege- und Ruhemöglichkeiten ist dafür gesorgt, dass man sich in diesem Fall auch zurückziehen kann.