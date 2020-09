Bei hervorragenden Wetterbedingungen konnte der Sport- und Spielmorgen am 2. September 2020 in Rüfenach durchgeführt werden. Dank vielen Helferinnen und einer durchgedachten Organisation konnten die SchülerInnen im ersten Teil einen Vierkampf (mit Langstreckenlauf der 6. Klasse) absolvieren. Im zweiten Teil gab es unterschiedliche Spielposten, welche in altersdurchmischten Gruppen absolviert wurden. Der unfallfreie Morgen wurde mit der Siegerehrung des UBS-Kids-Cup beendet. SB