Seit 10 Jahren Laufen Menschen für und mit Menschen mit Behinderung im Aargau und Solothurn.

Am vergangenen Wochenende starteten viele Läuferinnen und Läufer auf der Aare-Insel in Brugg. Sie starteten in ein Abenteuer und suchten ihre persönlichen Grenzen. 24 Stunden, 12 und 6 Stunden wurden gelaufen und persönliche Rekorde gebrochen. Sogar ein Läufer mit Jahrgang 1923 begeisterte mit seinen sportlichen Ambitionen die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Einige Läuferinnen und Läufer setzten ihre Kraft und ihre Ausdauer für Menschen mit Behinderungen ein.

Runde um Runde erhöhte sich der Beitrag an die Pro Infirmis für die Soforthilfe für Menschen mit Behinderung. In diesen 24 Stunden starteten 28 Läuferinnen und Läufer für Pro Infirmis . Beachtliche 638 Runden wurden auf der Aare-Insel zurück gelegt. Total rund 17‘500 Franken stehen nun für Menschen mit Behinderung für direkte und schnelle Hilfe zur Verfügung.

Allen, die einen Beitrag geleistet haben, Fredy Büchler und seinem Team, den Läuferinnen und Läufern und alle Sponsoren einen herzlichen Dank.

Wir starten im nächsten Jahr wieder!

Pro Infirmis Aargau-Solothurn, John Steggerda