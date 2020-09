Spannendes Fussballtunier in Erlinsbach erfolgreich absolviert

Bereits zum zweiten Mal findet heuer das Fussballtunier der Fussballclubs aus allen Gemeinden vom unteren Seetal statt. Jugendliche, die sich für den Ballsport interessieren, sind herzlichst eingeladen, ihr Können an diesem Tag unter Beweis zu stellen. Die Partnerschaft übernimmt die Jugendarbeit Seon sowie COOL&CLEAN. Der FC Seon, welche eine eigene Jugendabteilung hat, ist bereits jetzt voller Vorfreude auf den Nachwuchs.



Ablauf des Tuniers

Der Fairness halber werden die Kids und Teens ihren Altersklassen entsprechend in drei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe besteht aus den Kleinsten der ersten, zweiten und dritten Klasse. Gruppe zwei setzt sich dann aus den Schülern der Klassen vier, fünf und sechs zusammen. Die ältesten Teenager der Klassen sieben bis neun bilden dann Gruppe drei. Dann geht es los: Jedes Team spielt mindestens einmal gegen alle anderen. Die Sieger der jeweiligen Spiele treten dann im Halbfinale gegeneinander an und es entscheidet sich, wer im großen Finale um den begehrten Sieg und somit auch um den Wanderpokal kämpft. Im nächsten Jahr heißt es dann Titelverteidigung für den Sieger!



Die Freude am Sport steht im Vordergrund



Natürlich sind alle Teilnehmer hoch motiviert und wollen vor allem eines: Den Sieg und den Pokal! Doch Mittelpunkt des Turniers ist etwas ganz anderes: Der Spaß! Die Kinder sollen Freude am Fussball und an der Bewegung haben, zusammen wachsen und neue Freunde finden. Auch Teamgeist, Zusammenhalt und Fairplay werden hier gefordert und gefördert. Das ist den Trainern, Sponsoren als auch den Eltern besonders wichtig.



Es geht los!

Die Pfeife des Schiedsrichters, der auch auf diesem Turnier für faires Spiel sorgt, ertönt und das erste Duell beginnt. Hochkonzentriert und motiviert jagen die Kids dem Ball hinterher und haben hierbei nur ein Ziel: Das Tor der gegnerischen Mannschaft. Doch auch diese schläft nicht, hier wird fleißig verteidigt und der Ball in die andere Richtung geschossen. Am Spielfeldrand: Eltern, Familie und Freunde, die ihre Mannschaft tatkräftig und unterstützen und anfeuern. Es dauert nicht lange und das erste Tor fällt. Jubel auf der einen Seite, Seufzer auf der anderen. Auf ein erfolgreiches Turnier voller Action, Spaß und Sport. Egal wer hier gewinnt: Jedes Kind wird als Sieger hervorgehen!