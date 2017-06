Dietikon zeigt seine Schönheit

Am Sonntagmorgen (sehr früh) war ich unterwegs und durfte die Schönheit von Dietikon bewundern. Nebst der strahlenden Sonne und der tiefen Ruhe haben die zwei Schwäne ihre Runden gezogen im Marmori-Weiher gezogen. Auch den Langschläfern empfehle ich, an einem so wunderschönen Tag aufzustehen und einmal die Schönheit zu geniessen.

Rochus Burtscher

SVP Kantonsrat Dietikon