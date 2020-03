Skiweekend Damenturnverein Solothurn

Das Skiweekend der besonderen Art

Zum 10. Mal, hoch motiviert, sind wir los. Am ersten Tag: Sonne, Piste, ganz famos, am Abend dann, oh Schreck, oh Graus – kam das Skifahr-Aus.

Dank dem Corona-Liseli haben wir Scuol auf Schusters Rappen besser kennen gelernt und waren sogar in Guarda beim Schellen-Ursli.

Wir fühlten uns sehr gut aufgehoben in der Jugi und es waren schöne, erlebnisreiche und sicher auch unvergessliche Tage. Wir haben sie genossen und unser 10-Jahr-Jubiläum natürlich auch begossen.

Der nächste Winter kommt bestimmt, Scuol wir kommen wieder.

Damenturnverein Solothurn