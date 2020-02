Skilager der Schulen Wölflinswil und Oberhof

Vergangene Woche verbrachten 55 Kinder und Jugendliche mit 17 Leitern eine grandiose Schneesportwoche auf der Bettmeralp. Von Sonntag bis Freitag wurden die Pisten des Skigebiets in Ski- und Snowboardgruppen befahren. Dabei konnten alle grosse Fortschritte erzielen. Aufgrund des Sturms, der auch auf der Bettmeralp zu spüren war, besuchte die Mittelstufe in Begleitung von sechs Leitern seit Jahren wieder einmal das Hallenbad. Währenddessen drehte die Oberstufe und die übrigen Leiter Sketches für den bunten Abend. Da sich das Wetter gegen Abend besserte, wurde das Nachtessen vorverlegt und es gingen alle nachtskifahren, obwohl dies ursprünglich nur für die Fortgeschrittenen auf dem Programm stand. Die Freude über den Hallenbadbesuch und das Nachtskifahren war riesig! Nach der Wetterbesserung am Mittwoch konnte am Freitag sogar noch bei bestem Pulverschnee gefahren werden. Auch nebst der Piste wurde einiges geboten: So inszenierten die Leiter am Montagabend in lustigen Verkleidungen ein Krimitheater, das gelöst werden musste und am Donnerstagabend wurde in der Dorfdisco gefeiert. Ein Highlight war auch der bunte Abend, der mit einer Aussenwette begann. Die Kinder forderten Leiter Colin heraus, im Dorf eine Menschenpyramide mit 10 Personen zu bauen. Colin fand innert der vorgegebenen Zeit die nötigen Personen und gewann die Wette souverän. Anschliessend wurde der während des Lagers geschnittene Lagerfilm geschaut und die Gewinner des Rennens und die Gewinnergruppe der Foto-Challenge gekürt.

Es war eine grandiose Woche, die sowohl den Teilnehmern als auch den Leitern riesigen Spass gemacht hat. Herzlichen Dank an alle Leiter und Teilnehmer! Wir freuen uns bereits aufs Skilager 2021! Mehr Bilder bald auf www.snowcamp-woelflinswil.ch oder Instagram (skilagerwoelflinswiloberhof).