Wie ungerecht die Welt doch ist. Was bringt mir das wenn ich einen Berg in Engelberg kenne, und in Buchs wohne. Die Prüfer kennen die Lösung auch nur weil die Antworten auf ihrem Fragebogen stehen.

Wie man ÖL entsorgt, googeln ist eine Superantwort. Man muss nicht alles wissen, aber wissen wo man nachschauen kann. Wenn eine junge Seconda das Matterhorn kennt, wird sie nicht eingebürgert.

Aber wenn eine schöne junge Schweizerin mit viel Hilfe das Matterhorn als Zermatter bezeichnet wird sie Miss Schweiz.