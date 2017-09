Am Wochenende vom 9. und 10. September fanden die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen 2017 (SMV) statt. Wie jedes Jahr waren auch die Untersiggenthaler Rhönradturnerinnen dabei.

Nach einer langen Sommerpause und einer kurzen, aber intensiven Trainingsphase ging es am Samstagmorgen zuerst in die heimische Turnhalle für ein letztes Training. Somit konnten wir mit gutem Gefühl nach Schafhausen in die BBC Arena fahren.

Am Nachmittag wurde es dann langsam ernst. Nach dem kurzen Einturnen auf der Wettkampffläche ging es bald los. Doch irgendwie verlief es nicht ganz so wie im Training. Vor allem am Anfang mussten wir einige Patzer einstecken. Da es den anderen Vereinen etwa gleich ging, verpassten wir schlussendlich den ersten Rang nur um knappe 0.09 Punkte. Mit einem zufriedenen zweiten Rang schauten wir noch den anderen Vereinen zu und machten uns langsam auf den Weg nach Hause. Ein Finale am Sonntag gab es dieses Mal nicht, da nur vier Vereine starteten, statt den gebrauchten fünf.

Rangliste