Bei herrlichem Herbstwetter führte der jährliche Ausflug des Kantonalverbandes der Baselbieter Altersvereine ins Fernsehstudio Zürich ins "Leutschenbach". Die gutgesinnte Seniorenschar bestehend aus Präsidentinnen und Präsidenten,

Vizepräsident/innen und sonstigen Vorstandsmitglieder mit Anhang wurden vom Carunternehmen A.N.K. Tours Muttenz an den Busbahnhöfen Sissach, Liestal, Pratteln und Muttenz abge-holt. Nun fuhr man auf der A3 in Richtung Zürich. Um keine Zeit zu verlieren wurde der Kaffeehalt im Car serviert und nach einem Multivitamingetränk und Schinkensilserli nebst Schoggiriegel kamen wir gestärkt und pünktlich im Leutschbach an. Die beiden Tourguides erwarteten uns schon und die Gruppe wurde aufgeteilt. So ging man dann durch die langen Gänge dieser Gebäude und wir konnten uns glücklich schätzen, denn ohne diese Guides hätten wir uns längst verlaufen. Es wurden uns die verschiedenen Studios gezeigt und wir erkannten diese am Dekor, aber alle scheinen relativ klein. Am Fernsehbildschirm sieht dies alles viel grösser aus. Eifrig wurden Fragen gestellt und jeder bekam eine kompetente Antwort. Durch die Regie wurden wir geführt und wir bekamen einen Einblick was es alles braucht, bis so eine Sendung bei uns zu Hause über den Bildschirm flimmert. Ein Highligth folgte dem anderen und der Schrittzähler lief heiss. In der Cafeteria trafen wir dann auf den Arena Moderator Jonas Projer, der sofort zum Gruppenbild bat. Durch die angrenzende tcp-Firma (die aus Werkstatt, Schreinerei, Mechaniker-Werkstatt und Ateliers etc. besteht, führte der Weg vorbei ins frisch dekorierte Happy Day Studio. Dort erhielt alles seinen letzten Schliff, denn am Samstag wird diese Sendung live ausgestrahlt. Die Frischblumen werden erst im letzten Moment angeliefert. Auch von Röbi Koller war weit und breit nichts zu sehen. Er sitzt wahrscheinlich hinter seinen Regiemanuskripten oder sitzt schon in der Maske. Pünktlich wurden wir vor zwölf Uhr am Empfang verabschiedet, aber nicht ohne ein kleines Präsent seitens der Firma. Herzlichen Dank!

Das Mittagessen wurde uns im Restaurant Eckstein in Adlikon serviert und auch hier gab es nur lobende Worte. Bei herrlichem Sonnenschein fuhren wir durchs Zürcher Unterland in den Aargau und in Wallbach am Rhein erwartete uns im Restaurant Fabrigli eine weitere Stärkung. Bei guten Gesprächen, Austausch der Vereins Sorgen und Nöten, Informationen über vergangene und bevorstehende Events, ging der Nachmittag viel zu schnell vorbei. Im Baselbiet angekommen verteilten sich die Leute wieder an ihren Wohnorten und man verabschiedete sich mit den Worten "Auf ein bald wieder".

Diese alljährlichen Verbandsausflüge sollen unseren 9 ange-hörenden Seniorenvereinen Impulse, Anregungen und Ideen geben, ihre vom Verein organisierten Ausflüge zu planen. Auch dienen diese Zusammenkünfte der Vernetzung untereinander und es werden Freundschaften gepflegt und geschlossen.



Reiseleiterin E.E.