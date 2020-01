Seniorenadventsfeier Stüsslingen - Rohr

Am 2. Adventssonntag fand gemäss langer Tradition die Seniorenadventsfeier in Stüsslingen statt. Eingeladen waren alle EinwohnerInnen von Stüsslingen und Rohr ab Pensionsalter. Nach einem feinen Mittagessen, geliefert vom Landmetzgli Lostorf, richtete der Gemeindepräsident von Stüsslingen einige Worte an die Besucher. Ein erfreutes Raunen ging durch die Reihen als er verkündete, dass neu Matthias Amsler, wohnhaft in Stüsslingen und Betreiber des Chäsladens in Gretzenbach und der Tankstelle in Schönenwerd, den Dorfladen im Februar 2020 wieder eröffnen wird. Mit der Sage „s’Flue-Chrüz hinger der Hütte“ von Elisabeth Pfluger beendete Georges Gehriger seine Ansprache.

Charlotte Wittmer aus Däniken vermochte anschliessend mit ihrem Programm „z’Müüswange händs de Tüfu gfange“ zu begeistern. Sie erzählte traurigschöne, skurile und absurde Geschichten aus der Sagensammlung von Ernst Ludwig Rochholz und begleitete sie auf musikalisch-humorvolle Weise.

Nach dem Dessert lud die Musikgesellschaft Stüsslingen zum traditionellen Mitsingen von Weihnachtsliedern ein, wobei sich weihnachtliche Stimmung im Saal ausbreitete.

Mit einigen besinnlichen Worten von Pfr. Michael Schoger ging der Nachmittag schon bald wieder dem Ende zu.