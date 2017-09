Anlässlich des 100 Jährigen Jubiläums des SK Baden- Brugg, stellt der Klub seine Geschichte in den Räumlichkeiten im Ortsmuseum in Untersiggenthal mit einer Sonderausstellung vor. Zu sehen gibt es zahlreiche Bild und Natural Dokumente, die der Öffentlichkeit bis am 4 März 2018 zu Verfügung stehen.

An der Vernissage vom 20. September 2017 in Untersiggenthal, präsentierte der SK Baden-Brugg einen gelungenen Auftakt der Eröffnung der Ausstellung.

Der Nachwuchs zeigte unter Anleitung von Thomas Notter den Besuchern die Grundlagen des Schwingens. Der Jodlerklub Edelweiss von Untersiggenthal umrahmte den Anlass.PA

Fotos: Pascale Alpiger