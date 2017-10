Bereits zum zehnten Mal fand der Ausflug der pensionierten Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schulkreis Bellach-Lommiswil-Selzach statt. Eingeladen sind jeweils alle Lehrpersonen, welche in einer der Schulen der Verbandsgemeinden oder im Schullkreis pensioniert wurden. Regelmässig nehmen rund zwei Drittel die Gelegenheit war, ihre Kolleginnen und Kollegen zu treffen.

Nach den Ausflügen in den letzten Jahren, welche von Produktionsbesichtigungen bis hin zu Führungen durch Museen und Sehenswürdigkeiten alles beinhaltete, führte uns der Ausflug in diesem Jahr ins Agrarmuseum Burgrain in Alberswil in der Nähe des Wauwilermoses.

In der Ausstellung fühlte man sich bei einer Menge der älteren Gerätschaften und Maschinen in die Jugend zurückversetzt. Viel gab es zu bestaunen und zu diskutieren. Die Führung durch die Ausstellung wurde mit einem Glas Most und Speckzüpfe abgeschlossen.

Über Land ging es anschliessend ins Städtchen Sempach zu einem gemeinsamen Nachtessen. Um 22.00 Uhr brachte der Bus alle wieder zurück nach Bellach. Es war ein rundum gelungener Anlass.

Viele haben sich das Datum des kommenden Ausfluges der Pensionierten BeLoSe sofort in ihre Agenda notiert und bereits heute zugesagt, dass sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein werden.