SATUS Turnverein Wangen bei Olten.

Auch während den langen Schulferien und den heissen Sommertagen bleibt die Frauenriege aktiv. Ob auf der Born- oder auf der Homberg-Seite, im Wald sind die Temperaturen am Abend mehrheitlich angenehm. Auf dem Vita-Parcours oder bei der Suche nach den Wegsteinen der Bürgergemeinde, die Frauen setzen ihre Kräfte nach eigenem Gutdünken ein. Die Devise lautet: Mitmachen ist alles! Spass und Freude in der Gemeinschaft in vollen Zügen geniessen.