Endlich ist es soweit. Das lange Einstudieren der vielen einzelnen Teile und das Zusammenfügen, haben ein Ende. Es ist Turnfest und zwar in Muri. Das freut uns ganz besonders, sind wir doch mit dem Murianer Turnverein schon lange befreundet. Da wir unsere Vorführungen erst am späteren Nachmittag zeigen dürfen, bleibt genügend Zeit um uns umzusehen was da so alles aufgebaut wurde. Natürlich ist das Festgelände ideal. Aber damit ist es bei weitem nicht gemacht. Weitläufig ist es schon, aber es werden ja schliesslich auch x-tausend Turnerinnen und Turner erwartet und noch viel mehr Zuschauer. Ja und dafür braucht es nicht nur viel Platz sondern auch genügend Wettkampfplätze und nicht weniger wichtig, viele kleinere und grössere Zelte, in welchen Essen und Trinken gekauft werden kann.

Nachdem wir uns dann alle von der prima Infrastruktur überzeugt hatten, gings ans erste Gerät, die Schaukelringe. Leider verletze sich unser Oberturner schon nach wenigen Übungen und er musste das Gerät humpelnd verlassen. Nun blieb zu hoffen, dass unsere Turnerinnen und Turner dieses Missgeschick wegstecken würden. Und jawohl, das gelang ihnen aufs Beste. Auch am zweiten Gerät, dem Barren, zeigten sie eine solide Vorführung. Beim Reck wurden die Turner von den vielen Fans förmlich getragen und es gelang ihnen eine herausragende Darbietung. Es war eine Freude ihnen zuzusehen. Der 25. Schlussrang unter 110 Turnvereinen ist ein toller Erfolg.

Selbstverständlick genossen wir noch ein paar lockere, fröhliche Stunden unter vielen anderen Gästen und Turnern. Merenschwand, Sins und Muri haben gezeigt wie man so einen Grossanlass organisiert und orchestriert. Sind da doch viele fleissige Helfer welche dirigiert werden müssen.

Allen Beteiligten gehört ein riesiges Dankeschön, es war genial. Wir freuen uns bereits jetzt auf den nächsten Freiämter-Cup. Da dürfen wir euch alle als unsere Gäste im schönen Sarmenstorf begrüssen.

Präsident Turnverein Sarmenstorf, Dani Köchli