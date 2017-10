Am vergangenen Mittwoch 25. Oktober trafen sich im Saalbau in Stein Vertreterinnen und Vertreter von lokalen Institutionen und Vereinen und interessierte Bewohnerinnen und Bewohner für einen ersten runden Tisch zum Thema „Zusammen in Stein“. Das Ziel war es, die verschiedenen Akteure zu vernetzen und gemeinsam Ideen zu sammeln, wie das Zusammenleben aller in Stein wohnhaften Bevölkerungsgruppen verbessert werden könnte.

Den Grundstein für den anschliessenden Gedankenaustausch legte Michele Puleo von der Anlaufstelle Integration Aargau mit einem Fachreferat zum Thema „Integration beginnt mit Information“. Er stellte die kantonale Integrationsförderung vor, zeigte aber auch Methoden und Angebote auf, die andere Gemeinden bereits erfolgreich anwenden. Die anwesenden Personen diskutierten im Anschluss über die Herausforderungen, mit denen das Dorf Stein durch seine geographische Lage konfrontiert ist, aber auch darüber, was alle Bevölkerungsgruppen verbindet. Musik, Essen, Kinder oder Sport sind mögliche Themenbereiche, über die neuzugezogene Einwohnerinnen und Einwohner und die Migrationsbevölkerung in Zukunft stärker in das Zusammenleben miteinbezogen werden sollen.

Der Runde Tisch „Zusammen in Stein“ wurde vom Projekt „mit.dabei-Fricktal“ und der Gemeinde initiiert und wird künftig zwei bis dreimal jährlich durchgeführt. Der nächste Runde Tisch findet am 14. März 2018 statt.