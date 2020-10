Rückblick auf den Babysitter Kurs der Frauen- und Müttergemeinschaft in Wolfwil

Am Samstag 24. Oktober, konnte die neue Kursleiterin, Silvie Zimmermann aus Matzendorf, 14 Mädchen zum Babysitter Kurs der Frauen- und Müttergemeinschaft in Wolfwil begrüssen. Die Jugendlichen ab 12 Jahren erfuhren im Kurs das Wichtigste über die Ernährung, Pflege, Unfallverhütung, Beschäftigung und Entwicklung des Kleinkindes.

Dieses Jahr fand der Kurs unter besonderen Bedingungen statt. Waren doch wegen der fortschreitenden Corona-Pandemie das voneinander Abstand halten, die Bedeckung von Mund und Nase mit einer Maske und das Händewaschen und desinfizieren ein fester Bestandteil dieses Tages.

Aber nichtsdestotrotz zeigten sich die Mädchen am Kurs sehr motiviert und wissbegierig, Jede Jugendliche bereitete für sich einen Brei zu und an den Bäbi-Baby's wurde Baden und Wickeln geübt. Wie jedes Jahr verging die Zeit im Fluge und am Ende des Kurses nahmen alle Neubabysitterinnen mit Stolz die Kursbestätigung in Empfang.

Wir wünschen den Jugendlichen viel Erfolg und Freude bei ihrer neuen Herausforderung und dass sie das Gelernte bald beim Hüten anwenden können.

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Wolfwil und die Kursleiterin übernehmen aus Datenschutzgründen keine Vermittlung. Diese erfolgt durch die neuen Babysitter auf privater Basis.

Der nächste Babysitter Kurs in Wolfwil findet am Samstag 23. Oktober 2021 statt.

Der Vorstand der FMG Wolfwil