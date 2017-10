Ausgerechnet in Syrien, von wo Medienberichte nur über unvorstellbare Gewalt, Zerstörung und Elend berichten. Ausgerechnet in diesem von Krieg versehrten Land wächst und gedeiht seit geraumer Zeit ein revolutionäres Projekt, eine demokratische Föderation in Nordsyrien: Rojava. Es sind die Frauen, die sich dort unaufhaltsam kreativ und aktiv in allen gesellschaftlichen und politischen Belangen engagieren.

Die Ausstellung Rojava Revolution zeigt die Arbeit dieser Frauen, von denen viele im Krieg unermessliches Leid und Gewalt erfahren haben. Die Bilder und Texte machen ihren Mut und ihr Engagement für den Aufbau demokratischer, selbstverwalteter Strukturen sicht- und erlebbar. In Jinwar - kurdisch ‚Ort der Frauen’ - gestalten sie gemeinsam ein kollektives und solidarisches Leben und bauen ihre gemeinsame selbstbestimmte Zukunft auf.

Die Austellung ist vom Demokratischen Kurdischen Gesellschaftszentrum in Zusammenarbeit mit der Quartierarbeit Solothurn West organisiert.



Rojava Revolution

Infocenter City West, Brunngrabenstr. 2, 4500 Solothurn

Vernissage: Freitag, 3. November 2017, 18.30 Uhr.

Ausstellung: 4. bis 24. November 2017

Öffnungszeiten: Dienstag 10 - 12 Uhr und Mittwoch 16 - 18 Uhr sowie nach individueller Vereinbarung. Telefon 079 343 95 26