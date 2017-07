Unter dem Motto „Reise um die Welt“ fand vergangene Woche in Buttwil die Projektwoche statt. Diese stand unter einem guten und abwechslungsreichen Stern - die Lehrpersonen bereiteten mit viel Herzblut ganz unterschiedliche Angebote vor. Alle Buttwiler Schul- und Kindergartenkinder durften sich mit zwei verschiedenen Themen beschäftigen und ihr Wissen vertiefen – zum Beispiel in der Kochgruppe, in welcher Mehl, Butter und Eier für ein exotisches Bananenbrot verarbeitet wurde, in der Gruppe Tanz, wo in der Turnhalle für eine Tanzdarbietung geübt wurde oder in der Gruppe Spiel und Bewegung, in welcher die Kinder Spiele aus aller Welt kennenlernen konnten.

Den Abschluss bildete die Schulschlussfeier in der Turnhalle, wo das Geübte vor einem begeisterten Publikum aufgeführt wurde. Als Abschluss durfte die Schule stolz ihr eigens für sie komponiertes „Schulhauslied“ präsentieren. Es heisst „Schuelhuus-Flug“ und wurde von Steffi und Simone komponiert, beides Mitglieder der erfolgreichen Kinderband „Silberbüx“. Im Frühling waren die beiden Musikerinnen zu Besuch in Buttwil und wollten von den Kindern Genaueres über ihre Erlebnisse hier an der Schule erfahren. Entstanden ist eine kleine Hymne an Buttwil, die schöne Landschaft und unser Leben an der Schule. Nun war also die Uraufführung dieses Stückes, welches die Kinder voller Inbrunst vortrugen.

Nach den Darbietungen wurden von der Kochgruppe passend zum Thema „Reise um die Welt“ Häppchen aus aller Herren Länder angeboten. So konnte man den schönen Abend gemütlich ausklingen lassen.