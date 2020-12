Regionale Rotary Clubs engagieren sich für Alters- und Pflegeheime mit Aktion Weihnachtsstern

Seit Wochen wütet Covid-19 im Kanton Solothurn. Besonders betagte Menschen sind von den Folgen des Virus betroffen und entsprechend anspruchsvoll ist die Situation in Alters- oder Pflegeheimen. Seit Tagen gilt in unseren Altersheimen wiederum ein Besuchs- und Ausgehverbot. Und dies gerade jetzt, wo dem Kontakt mit Familien und Freunden eine ganz besondere Bedeutung zukommt, schauen die Heimbewohner schwierigen Weihnachtstagen entgegen. Die älteren Menschen müssen in diesen Tagen auf das Zusammensein mit denen verzichten, die ihr Leben bereichern.

Die Rotarierinnen und Rotarier der Rotary Clubs Olten, Olten West und Gösgen Niederamt lassen die ältere Generation nicht allein und haben ein Zeichen gesetzt. Im Rahmen der Aktion "Weihnachtsstern" verteilten engagierte Rotarierinnen und Rotarier am vergangenen Freitag Tausend Weihnachtssterne und Guetzli an Bewohner und Personal der sechzehn Alters- und Pflegeheime der Region Olten-Gösgen-Untergäu. Mit ihrer von Rico Tonet, Club Gösgen Niederamt, Stefan Nünlist, Club Olten, und Roland Flury, Club Olten West, in bewährter Weise organisierten Aktion bereiteten die drei Clubs bei Bewohnern wie Mitarbeitenden grosse Freude.

Denn mit ihrem Engagement lassen die Rotarierinnen und Rotarier aus der Region Olten-Gösgen-Untergäu den Bewohnerinnen und Bewohner der Alters- und Pflegeheime ein Zeichen der Wertschätzung und Anteilnahme zukommen. Und ebenso ist es ein Anliegen der Rotary Clubs, mit der Aktion all den Menschen herzlich zu danken, die in den Altersheimen arbeiten und den älteren Menschen Sorge tragen.

Die Rotarierinnen und Rotarier der Rotary Clubs Olten, Olten West und Gösgen Niederamt wünschen den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch dem Personal von Alters- und Pflegeheimen – allen Einschränkungen zum Trotz – mit Weihnachtssternen und Guetzli weiterhin eine gute Adventszeit, ein frohes Fest und alles Liebe und Gute.

Text: Stefan Nünlist; Bilder: Rotarier der Clubs Olten-Gösgen-Untergäu