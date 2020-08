Politpodium «Neue Führungsstrukturen Aargauer Schulen» am 9.9.2020, 19.30 Uhr in der Aula der KSM

Am 27.9.2020 stimmen die Stimmberechtigen über die neue Führungsstruktur der Aargauer Schulen ab. Zur Meinungsbildung findet am 9.9.2020 um 19.30 Uhr ein ausgeglichen dotiertes Podium an der Kreisschule in Berikon statt. Die Veranstaltung ist öffentlich und wird von den FDP Ortsparteien Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen organisiert.

Auf dem Podium: Micheala Huser (Grossrätin SVP), Maya Bally (Grossrätin CVP), Franco Corsiglia (Präsident Aargauer Schulpflegerpräsidentinnen und -präsidenten) sowie Beat Petermann (Co-Präsident Verband Schulleiterinnen und Schulleiter). Gesprächsleitung: Gabriel Lüthy, Grossrat FDP.