Gerne heissen wir Sie herzlichst Willkommen in unserem Shop & Take Away an der Landstrasse 121 in Wettingen.

Wir sind von Montag bis Donnerstag bis Mitternachts und am Wochenende bis früh um 02:00Uhr für Sie geöffnet. Ein neues Konzept und Design der ÖztasGroup. Nach zwei Filialen in Zürich haben wir nun seit anfangs Woche die dritte eröffnet. Wir sind überzeugt den Mitbewohnern aus Wettingen und Umgebung bis spät am Abend dienen zu dürfen. Schauen Sie vorbei und erhalten auch Sie bei einem Einkauf von 20Fr einen Kaffe&Gipfeli Bon.

Piro Shop™