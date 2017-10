Am Freitag, 27.10.2017 begrüsste der Präsident des Skiclub Seon, Roland Läubli, 48 Mitglieder zur 76. Generalversammlung. Die jährlich wiederkehrenden Traktanden wie Jahresrechnung und Budget wurden speditiv abgewickelt. Sieben Neumitglieder wurden mit Applaus im Verein aufgenommen und herzlich willkommen geheissen. Vier Personen gaben leider ihren Austritt. Der Skiclub zählt neu erfreuliche 204 Mitglieder. Lilian Hablützel demissionierte nach 12 Jahren als Aktuarin aus dem Vorstand. Für ihr grosses Engagement wurde sie mit sehr grossem Applaus von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt und durfte ein Geschenk entgegen nehmen. Herzliche Gratulation! Jolanda Stevens tritt als neue Aktuarin ihre Nachfolge an. Herzlich willkommen und viel Freude im neuen Amt! In einem kurzweiligen und amüsanten Bericht liess der Präsident das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Dora und Peter Fehlmann, Theres und Beat Gehrig, Hansueli Gehrig und Samuel Widmer geehrt und durften ein Präsent entgegen nehmen. Nadin Fehlmann, der kreativen Powerfrau und zuständig für Events und Website wurde für ihr 10-jähriges Vorstandsjubiläum unter grossem Applaus ein Geschenk überreicht. Als Sieger der Vereinsmeisterschaft gingen Sabina Stauffacher und Roman Walti hervor. Sie haben am meisten Anlässe besucht oder im Ferienhaus Kärpf in Elm übernachtet und so Punkte gesammelt. Clubmeisterin ist ebenfalls Sabina Stauffacher und Clubmeister Patrick Dössegger, sie waren die schnellsten des Skirennens. Am Jugendfest vom 29.6.-1.7.2018 wird der Skiclub wieder mit einer Bar präsent sein und am Umzug teilnehmen. Zum Schluss bedankte sich Roland Läubli bei allen Organisatoren von Anlässen, dem Vorstand und allen Mitgliedern für die aktive Beteiligung am Vereinsleben. Mit den besten Wünschen für eine unfallfreie Wintersaison schloss der Präsident die Generalversammlung. Chregu Döbeli liess uns im Anschluss mit seiner Präsentation auf 75 Jahre Skisport und die Entwicklung des Après-Ski zurückblicken.