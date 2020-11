Muss man Obersiggenthal wirklich zupflastern ?

In Obersiggenthal stehen neuerdings bei jedem Plakat NEIN zum Schwimmbadkredit der FDP genau links und rechts davon je zwei ja Plakate zu diesem Kredit. Statt mit Argumenten zu punkten versuchen die Kredit Ja-Kreise jetzt mit einem doch einigermassen kindlichen Verhalten die Kredit-NEIN Befürworter quasi niederzuschreien. Rein rechtlich gesehen kann man das wohl machen allerdings wird hiermit inzwischen ein doch ziemlich tiefes Niveau erreicht. Möglichst laut schreien für ein ja ? Wir Kredit NEIN Befürworter vertrauen darauf, dass sich die mündigen und eigenverantwortlich handelden Stimmbürger*innen in Obersiggenhalt ein eigenes Urteil bilden können ohne, dass ihnen dutzende so povokativ aufgestellte ja Plakate um die Ohren fliegen und alles versucht wird, um die NEIN Plakate möglichst zu unterdrücken. Das Schwimmbad bleibt auch bei einem NEIN zum Kredit offen ! Das hat selbst der zuständige SP Gemeinderat Peter Stucki im Einwohnerrat so verkündet (kann man im Protokoll auch so nachlesen).

Marcel Müller, Einwohnerrat, Obersiggenthal