Wenn die Jahreszeit sich ändert, steigert es dann nicht ungemein die Moral, wenn man den Kleiderschrank mit der neuen Kollektion auffüllen kann? Dabei sind ausgesuchte Accessoires besonders wichtig, werten Sie doch jedes noch so einfache Outfit im Handumdrehen deutlich auf. Lassen Sie sich mit diesem kleinen Streifzug durch die Welt der Accessoires Ihren Herbst aufhellen und erfahren Sie, wie Sie sich von Kopf bis Fuß wohlfühlen können.

Ein Hut als Kopfbedeckung

Wie Sie wissen, verlieren wir einen Großteil unserer Körperwärme über den Kopf. Ein Hut ist alles was Sie brauchen, um ihn warmzuhalten. Heutzutage gibt es Hüte für jeden Geschmack und Stil. Wählen Sie Ihren Hut nach Ihrem Aussehen aus. Ein widerstandsfähiger, warmer und wasserdichter Filzhut ist ein guter Mittelweg. Ein Lederhut schützt vor Sonne und Regen gleichermaßen. Wenn Sie eine Jacke mit Kapuze tragen, benötigen Sie keinen Hut, sollten dann jedoch lässigere Kleidung wie Jeans und Sneakers bevorzugen.

Ein Schal als Abwehr gegen Mikroben

Seien Sie kokett! Ein leichter Schal schützt Ihren Hals vor der Kälte und ist gleichzeitig elegant, vor allem wenn er perfekt zu Ihrem Outfit passt. Ein Seiden- oder Leinenschal ist ein ausgezeichnetes Accessoire zu einem kurzen Kleid aus Baumwolle, während ein Herrenhemd sehr gut mit einem Schal aus gewebtem Stoff oder einem Wollschal kombiniert werden kann.

Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände

Entscheiden Sie sich für Handschuhe aus Wildleder oder Leder, sie sind für Damen und Herren gleichermaßen zeitlos und elegant. Wohnen Sie in einem milderen Klima, sind möglicherweise fingerlose Handschuhe für Damen und Herren eine sehr gute Wahl. Wagen Sie ruhig, dunklere Outfits mit farbigen Lederhandschuhen in knalligem Rot aufzupeppen.

Strümpfe für einen sanften Jahreszeitenwechsel

Anstelle von Strumpfhosen sind zu einem Minirock oder zu Shorts lange Strümpfe die bessere Wahl, außerdem verhelfen sie Ihnen zu einem stilvollen Outfit. Kombinieren Sie dazu vorzugsweise flache Schuhe. Halblange Baumwollstrümpfe können gut unter einer Hose getragen werden, damit die Beine nicht frieren. Herren bevorzugen Strümpfe, die mindestens die halbe Wade bedecken und vermeiden damit einen modischen Fauxpas. Vor allem aber sollten Ihre Strümpfe zu ihren Schuhen passen.

Schuhe für die angemessene Ausstattung Ihrer Füßchen

Vergessen Sie Sandalen und Stoffschuhe, die Sie im Sommer so geliebt haben, denn jetzt geht es darum, Ihre Füße zu schützen. Lederstiefeletten sind praktisch, schick und relativ flexibel in Bezug auf die Kombinationsfähigkeit mit Ihren Outfits. Sie können ebenso gut zu einer Hose wie zu einem Rock getragen werden. In weiß verleihen Sie dem Outfit Frische. Sie können aber auch wieder Ihre Mokassins aus dem Schrank holen. Herren starten bestens mit Stiefeln oder lässigen aber schicken Derbys oder für die klassischeren Herren mit Sneakers in den Herbst. Bei Regenwetter wählen Sie pfiffige Gummistiefel, diese können in der Stadt oder auf dem Land getragen werden.

Ein Regenschirm für den Spaziergang im Trockenen

Es gibt nichts besseres, als unter einem schönen Regenschirm Schutz zu suchen. Sie sind in merkwürdigen, originellen, eleganten und klassischen Formen verfügbar. Diejenigen, die auf Farben und Motive stehen, haben eine große Auswahl. Es gibt Golfregenschirme, Taschenschirme, gerade, kleine, transparente oder Glockenschirme. Gönnen Sie sich doch einfach etwas!

Lassen Sie sich von den Trends der Jahreszeit inspirieren und wagen Sie es, Ihre Persönlichkeit durch Ihre Accessoires auszudrücken.