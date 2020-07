Mensch und Schöpfung im Gemeindehaus

Die Gemeindegalerie Spreitenbach präsentiert Mensch und Schöpfung, spannend - kreativ und meditativ.

Der Künstler Salvatore Mainardi ist der Kopf der Gemeindegalerie Spreitenbach. Seit drei Jahren performt er nicht nur seine eigenen Werke, sondern kuratiert jedes Jahr sechs bis acht Ausstellungen von namhaften Künstlern und Newcomers. Der Mensch ist in Mainardis Kunst das zentrale Thema. Ist der Kopf die Zentrale? Salvatore Mainardi fertigt Köpfe aus verschiedenen Materialien. Wirken viele Köpfe anders, als einer und wird man viele eher ignorieren, als einen tolerieren oder gar akzeptieren? Der Mensch, die Gesellschaft, ist ein guter Grund sich Mainardis Werke anzusehen. Ist es tatsächlich der Kopf, der ein Individuum ausmacht?

Gerhard Popp 1961 in Kulmbach (D) geboren, ist ausgebildeter Innenarchitekt, Mitglied diverser Kunstvereine und konnte schon einige Wettbewerbserfolge feiern. Seine zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland, zeigen ein sehr aktives, engagiertes Leben. Der Mensch, gebunden und eingebunden in den Lauf der Geschichte und der Familiengeschichte, treibt Gerhard Popp an. Freiheit, Laster und Belastung setzt der Künstler in seinen Werken in Formen und Farben um. Er hält den Spiegel und zeigt Grenzen auf, aber auch den Spielraum, das Leben gestalterisch zu meistern. «Das Rätsel Mensch» inspiriert den Künstler und fordert den Betrachter zum Nachdenken auf.

Lars Levi ist studierter Ingenieurswissenschaftler und Arzt der in seinen Bildern kosmische Szenarien einfängt. Seine gezielt konzipierten Metallschichten aus Aluminium, Kupfer oder Silizium verändern sich im Prozess, Säuren und andere Chemikalien entwickeln hierbei neue vielschichtige Verläufe. Es zischt und brodelt, gebannt beobachtet der Künstler, wie chemische Verbindungen lebendige Strukturen bilden. Physikalisch wird das Werk durch Wärme oder Feuchtigkeit gespeist, die Farben gewinnen an Intensität und Mikrostrukturen werden sichtbar. Lars Levi ein Alchemist, der dem Geheimnis der Schöpfung nachspürt.

Mehr zur Galerie erfahren Sie auf www.kunschtplatz.ch