Bis zu den Buchser Einwohnerratswahlen am Sonntag, 26. November dauert es zwar noch einen Moment. Doch Sie kennen ja die Geschichte mit dem frühen Wurm, oder? Entsprechend wurden gestern in Buchs die ersten Wahlplakate aufgehängt und so kann sich die Buchser Bevölkerung langsam an das neue Gesicht gewöhnen.

Nach den ersten F4 Plakaten folgen in nächster Zeit natürlich noch weitere Werbemassnahmen. Interessiert? Gut, lassen Sie sich überraschen und bleiben sie gespannt.

Frecher. Frischer. Fischer.

Liste 7, parteilos und ja, ich haben nur eine Chance gewählt zu werden, wenn möglichst viele Buchserinnen und Buchser die Liste 7 einwerfen.