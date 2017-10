Zuallererst gebührt Linus Egger ein grosser Dank, denn mit seiner Kandidatur ermöglicht er der Obersiggenthaler Bevölkerung überhaupt eine Wahl für den Gemeindeammann. Dies ist in der heutigen Zeit fehlender Kandidaten für die Exekutive nicht selbstverständlich. Denn das Amt bringt neben den Sonnen- auch viele Schattenseiten und eine sehr hohe Verantwortung. Linus Egger übernimmt in vielen Bereichen bereits heute grosse Verantwortung wahr. Sein Leistungsausweis, sowohl in beruflicher wie auch politischer Hinsicht ist sichtbar.

Zugegeben, zwei Kandidaten sind keine grosse Auswahl, doch das liegt wohl weniger an den bekannten Kandidaten als an den übrigen Parteien, die sich vornehm zurückhalten und als Grund das von der CVP angeregte Geschäftsleitungsmodell angeben.

Dieses Geschäft wurde vom Einwohnerrat an der Einwohnerratssitzung vom 1.06.2017 einstimmig zurückgewiesen und soll im Dezember 2017 bzw. anfangs 2018 noch einmal dem Rat vorgelegt werden. Dieser wird die Rahmenbedingungen definieren und entscheiden. Danach muss der Gemeinderat (inkl. Gemeindeammann) diesen Entscheid umsetzen und kann relevante Punkte nicht mehr ändern. Die Gründe der Rückweisung waren der Zeitpunkt, das Pensum des Gemeindeammanns sowie die fehlende Begleitung durch einen externen Berater. Diese wurde im Rückweisungsantrag der FDP für die neue Vorlage verlangt. Der Rat erwartet, dass die externe Beratung inkl. Moderation mit einem entsprechenden Kreditantrag vorgelegt wird. Eine „neutrale“ Moderation von Seiten des Gemeindeammanns ist dann nicht notwendig. (Dem interessierten Leser empfehle ich das Einwohnerratsprotokoll vom 1.06.2017, zu finden auf der Homepage der Gemeinde Obersiggenthal)

Linus Egger ist bereit, auch nach der möglichen Einführung des Geschäftsleitungsmodelles und unabhängig vom Pensum, das Amt des Gemeindeammanns weiterzuführen. Dies bietet aus meiner Sicht den Vorteil, dass das Geschäftsleitungsmodell, falls genehmigt, auch wirklich umgesetzt wird. So wie ich Linus Egger kenne, setzt er sich konsequent, zielgerichtet und engagiert für seine Projekte ein und bringt sie zu einem erfolgreichen Ende. Dies wird er auch hier tun. Deshalb empfehle ich aus Überzeugung Linus Egger als Gemeindeammann.

Willi Graf