Die 6. Primarklasse von Isabelle Hug in Boswil brachte vergangenen Mittwoch das Musical «Willhelm Tell» auf die Bühne der Mehrzweckhalle und erntete sowohl in der Schülervorstellung am Morgen wie auch in der Abendveranstaltung für die Eltern viel Applaus.

Dass man Schweizer Geschichte lernen und dabei jede Menge Spass haben kann, bewiesen Klassenlehrerin Isabelle Hug und ihre 6. Primar mit dem Musicalprojekt «Willhelm Tell». Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert bei der Sache und beeindruckten mit einem liebevoll gestalteten Bühnenbild und einer bemerkenswerten Vorstellung. Mit viel Herzblut hatten sie in den Vorwochen ihre Texte gelernt, Musikstücke geübt und Schauspielerei trainiert. So viel Eifer wurde belohnt. Die Texte sassen perfekt, niemand verpasste seinen Einsatz und auch Hänger konnten keine ausgemacht werden. Für die Zuseher ein Erlebnis, welches sie so schnell nicht vergessen werden.

Das Musical habe sie beim Adonia-Verlag gefunden, der unter anderem Schulmusicals für alle Stufen anbiete. Da in der 6. Klasse die Schweiz eines der grossen Realienthemen sei und sie ausserdem ein Klassenlager in Unterschächen auf Ende Schuljahr geplant hatte, habe Tell sehr gut gepasst. Sie habe deshalb das Thema Schweiz im vierten Quartal behandelt. «Ich habe die Kinder wählen lassen, ob sie im Musikunterricht das Musical einstudieren oder normalen Unterricht haben wollen.» erklärte Isabelle Hug. Nach der ersten Hörprobe hätten sich die Kinder für das Musical entschieden. Zudem habe jedes wählen dürfen, in welcher Rolle es auftreten wolle. Ob Statist oder Gessler, Tell oder Stauffacher, für jeden sei etwas dabei gewesen. Nach den Frühlingsferien habe man die Rollen verteilt und in den Musiklektionen geübt. Die Texte zu lernen sei Hausaufgabe gewesen. Im Klassenlager schliesslich, habe man begonnen zu schauspielern und zu proben. Den Tag vor der Aufführung habe man dann vollständig für Proben eingesetzt, um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles klappe.

Isabelle Hug ist zufrieden und freut sich über diesen schönen Erfolg ihrer Schülerinnen und Schüler, die im Sommer einen weiteren grossen Schritt in ihrer Schulkarriere machen. Sie wechseln an die Oberstufe.

Schulpflege Boswil, Susanne King, Präsidentin