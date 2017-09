Juventus Musica Basel widmet sein diesjähriges Herbstkonzert dem 100. Jahrestag der Russischen Oktoberrevolution.



Juventus Musica Basel ist ein Verein, der aus einem Chor und einem Orchester besteht. Keines der Mitglieder ist älter als 30 Jahre.



Der Verein wurde im September 2011 mit dem Ziel gegründet, jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit zu bieten, sich mit anspruchsvoller musikalischer Literatur auseinanderzusetzen und an dieser zu wachsen.



Kultur in Reinach unterstützt dieses Orchester mit der Organisation eines Konzerts, das am 22. Oktober um 17 Uhr in der kath. Kirche St. Nikolaus in Reinach stattfindet.