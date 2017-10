Toby Meyer drückt seine Geschichte, seine Suche nach Freiheit und seinen Glauben zu Gott in zwölf persönlichen Mundartsongs aus: Konzert am 16.11.2017 um 19.30 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Frick. Eintritt frei, Kollekte. Auch im 11 vor 11-Gottesdienst am 19.11.2017, um 10.49 Uhr in der reformierten Kirche Frick steht „Mini Gschicht mit Gott“ als Thema im Mittelpunkt.