Für Messebesucher gibt es zahlreiche Guides und Tipps dafür, wie sie bei potentiellen Arbeitgebern einen bleibenden Eindruck hinterlassen – doch Informationen darüber, wie sich Unternehmen bestmöglich präsentieren, um potentielle Kunden und interessante Bewerber für sich zu gewinnen, sind eher selten zu finden. Wir haben im Folgenden zusammengefasst, was Unternehmen tun müssen, um auf Messen zu überzeugen.

Ihr Unternehmen gekonnt in Szene setzen

Ziel eines Messeauftrittes ist, das eigene Unternehmen individuell zu präsentieren und dessen Image so zu vermitteln, dass es sich von der Konkurrenz abhebt und beim Besucher einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Dabei ist es nebensächlich, ob es sich dabei um potentielle Kunden oder mögliche zukünftige Mitarbeiter handelt. Bekannte Marken investieren oft in eine aufwändige, meist standardisierte Inszenierung und vernachlässigen andere wichtige Aspekte, wie etwa die persönliche Kommunikation mit den Messebesuchern, die Bereitstellung ansprechender Give Aways oder die Vor- und Nachbereitung des Messeauftritts. Dabei kommt es beim Besucher viel besser an, wenn der Messeauftritt auf das jeweilige Event abgestimmt ist.

Tipp: Obwohl viele einen standardisierten Messeauftritt bevorzugen: Stimmen Sie die Präsentation Ihrer Marke auf das jeweilige Event ab! Auf Fachmessen erwartet Sie natürlich ein vollkommen anderes Publikum als auf Verbraucher- oder Jobmessen. Auch regionale Unterschiede sollten nicht vernachlässigt werden, wenn Sie die Messebesucher für sich gewinnen wollen. Für die Vorbereitung kann es hilfreich sein, sich Folgendes zu verinnerlichen: Ein gelungener Auftritt ist gleichzusetzen mit einer Geschichte, die Sie über Ihr Unternehmen erzählen und mit der Sie den Messebesucher emotional ansprechen. Geschichten haben eine Handlung, unterschiedliche Figuren, eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Ende – und genau das sollte ein guter Messeauftritt auch haben. Stimmen Sie alles aufeinander ab und beschränken Sie sich nicht nur auf den „Hauptteil“. Vorbereitung und Einladungskampagnen, Social Media, die eigentliche Präsentation, Werbeartikel usw. gehören genauso dazu.

Das Standpersonal ist besonders wichtig

Unabhängig davon, wie beeindruckend das Messestand-Design und die für die Präsentation verwendeten Technologien auch sein mögen: Der Erfolg eines Messeauftritts steht und fällt mit dem richtigen Personal. Ein Tag auf der Messe ist nicht mit einem gewöhnlichen Arbeitstag zu vergleichen. Im Berufsalltag kann sich ein Mitarbeiter auf das Gespräch mit dem potentiellen Kunden vorbereiten und hat Zeit, sich auf die verschiedenen Menschen einzustellen. Auf einer Messe kommen innerhalb kürzester Zeit viele unterschiedliche Persönlichkeiten auf den Mitarbeiter zu, oft ist es außerdem nötig, Beratungsgespräche in einer Fremdsprache zu führen. Deswegen sollten Sie auf Messen nur gut geschultes Personal einsetzen, die Ihre Marke authentisch repräsentieren und Ihr Unternehmen mit Begeisterung vertreten.

Tipp: Finden Sie heraus, welche Mitarbeiter als potentielle Repräsentanten bei Messebesuchen in Frage kommen und wer generell dazu bereit wäre. Bieten Sie diesen Mitarbeitern professionelle Schulungen an und beziehen Sie diese bereits in der Anfangsphase der Messeplanung mit ein. Erstellen Sie für jeden Messeauftritt ein individuelles Anforderungsprofil und wählen Sie das Personal dementsprechend aus. Berücksichtigen Sie dabei auch, welche Kompetenzen gefragt sein werden (Kundenservice, technische Fähigkeiten, Fremdsprachenkenntnisse, …) und ziehen Sie bei Bedarf externes Personal hinzu.

So bleibt man auch nach der Messe in Erinnerung

Wenn Sie die obigen Punkte beachten, dann ist der Grundstein für einen überzeugenden Auftritt bereits gelegt. Damit der Messebesucher einen nicht bereits beim Hinausspazieren wieder vergisst ist es eine gute Idee, ihm etwas mitzugeben, das ihn später an das Unternehmen erinnert. Neben Infomaterialien und Visitenkarten sind es auf Messen vor allem Werbeartikel, die für einen bleibenden Eindruck sorgen. Das können klassische Kundengeschenke wie bedruckte Kugelschreiber, Süßigkeiten, Taschen oder Feuerzeuge sein, oder originelle Give Aways wie z. B. Trinkflaschen, Wasserbälle oder Thermobecher – unter www.maxilia-werbeartikel.de gibt es eine ganze Palette an möglichen und unmöglichen Werbeartikeln.

Tipp: Achten Sie bei der Wahl der Werbegeschenke darauf, dass sie das Image Ihres Unternehmens widerspiegeln. Was repräsentiert Ihre Marke am besten – klassische Büroartikel? Oder vielleicht doch originelle Give Aways, damit Sie sich von der Masse abheben? Generell kommen Süßigkeiten, Kugelschreiber und Feuerzeuge bei Messen besonders gut an – sorgen Sie dafür, dass Ihr Logo darauf gut erkennbar ist und die Werbeartikel auf die Farben Ihres Unternehmens abgestimmt werden.

Individuelle Präsentation, professionelle Repräsentation und sorgfältig ausgewählte Give Aways sind also die Basis eines gelungenen und authentischen Messeauftritts, mit dem Sie sich von der Konkurrenz abheben und langfristig in Erinnerung bleiben. Viel Erfolg!