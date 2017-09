In Zürich-Höngg fand vom 25. August bis zum 23. September 2017 im Centro Cultural Hispanoamericano, Riedhofstr. 354, eine Ausstellung von Künstlern der internationalen Bewegung Col-Art statt.

Ausgestellt wurden vor allem Werke der Mexikanerin Rossana Duràn, des Schweizers Marc Kuhn, sowie eine Reihe koordinierter Kollektivbilder aus den vergangenen 50 Jahren.

Diese Präsentation wurde auch durchgeführt, um hier in der Schweiz auf das baldige 50-jährige Bestehen (1968-2018) dieser Kunstrichtung hinzuweisen. COL-ART stösst zwar weltweit auf zunehmend grosses Interesse - insbesondere bei der jungen Generation ! Ausgerechnet in der Schweiz, wo alles 1968 in Zürich, Basel, Bern und Biel begann, wird Col-Art kaum beachtet, obwohl auch mehrere namhafte Schweizer Künstler sich schon in COL-ART-Bildern verewigt haben!

Im nächsten Jahr sollen nicht nur auf Teneriffa im Rahmen der Biennale von San Miguel im November, sondern auch in Mexiko im Frühling 2018 im bereits 5.Museum dieses grossen Landes (Museo de la Ciudad in Queretaro) die 50 JAHRE COL-ART feierlich begangen werden.

Col-Art – oder auch Koordinierte Kollektivkunst – wurde 1968 in Zürich von Marc Kuhn initiiert. Das erste Kollektivbild malte er damals zusammen mit dem Iraker Sherif al Sheroufi und Albert Willen, Berlin-Schweizer. Die Grundidee war, Künstler aus ganz verschiedenen Stilrichtungen zusammenzubringen und diese gemeinsam ein Werk erschaffen zu lassen. Sie repräsentierten schon 1968 drei Kunstrichtungen, drei Generationen und drei Kulturen in einem Bild. In den vergangenen 49 Jahren, so Kuhn, haben rund 400 Berufskünstler und 4000 Laien aus über 40 Ländern an der Erschaffung von Col-Art-Kunstwerken mitgewirkt.

Col-Art ist heute international in 3 Museen, 5 Galerien und zahlreichen privaten Sammlungen mit Gemeinschaftswerken präsent. Marc Kuhn und seine Frau Rossana Duràn wollen Col-Art endlich auch wieder in der Schweiz – dem Geburtsland dieser pionierhaften Kunstbewegung ! - wieder zu mehr Beachtung verhelfen.

Informationen

www.col-art.ch



http://www.martaelizondo.ch



http://www.heinzelmann-kunst.ch/Albert-Willen.php