Dieses Mal hatte sich der Organisator Theo Haug etwas Spezielles für die Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf ausgedacht. Es ging ins Kaltbrunnental, richtig das im Kanton Solothurn liegt. Das Kaltbrunnental, (schweizerdeutsch Chaltbrunnental) erstreckt sich mit bis zu 60 m hohen, steilen Felswänden, von Meltingen entlang des Ibach bis zu dessen Mündung in die Birs beim Chessiloch. Um 12.41 Uhr fuhren 31 Damen und Herren mit dem Zug von Frenkendorf-Füllinsdorf via Basel nach Grellingen. Von dort aus mit dem Bus Nr. 117 in Richtung Nunningen. Bei der Haltesstelle Waldeck stiegen dann alle aus. Von dort ging es im Wald aufwärts nach Steffen. Ein Weiler, der zu Himmelried gehört. Danach eine romantische Wanderung durch eine dicht bewaldete Schlucht. Dies bei angenehmen Temperaturen. So ca. 2 Stunden war die Wanderzeit, natürlich auch eine Pause wurde dazwischen eingeschaltet. Und am Schluss schön im Wald abwärts nach Grellingen. Und in diesem Ort, im Restaurant „Eggfluh“ genoss man das Zvieri. Und danach die gemeinsame Rückfahrt wieder mit der Bahn nach Frenkendorf-Füllinsdorf zurück.