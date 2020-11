Kirchenwiedereröffnung der ref. Kirche Hägendorf - herzlichen Dank!

Seit letztem Juni wurde die Reformierte Kirche in Hägendorf umfassend saniert. Nun sind die Arbeiten – nicht zuletzt auch dank dem tollen Einsatz von Freiwilligen – abgeschlossen. Mit tatkräftigem Einsatz haben sie Gemäuer gespitzt und einen alten Boden und die Trennwand herausgerissen, und vor allem die Kirchenbänke saniert und wieder montiert.

Zudem konnten wir viele Spender gewinnen. Allen Freiwilligen und Spendern möchten wir ganz herzlich für Ihren wichtigen Beitrag danken. Die Sammelaktion über die Plattform der Raiffeisenbank läuft noch bis am 11. Dezember. Unter dem Link www.lokalhelden.ch/kirchenumbau oder auf unser Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Untergäu, 4614 Hägendorf, IBAN CH40 8080 8006 4806 6939 1 können Sie die Renovation finanziell unterstützen. Herzlichen Dank.

Die frisch renovierte Kirche lässt sich sehen: Sie erhielt ein neues Dach, neue Fenster, eine modernisierte Technik und einen neuen Eingang. Dadurch wirkt der Kirchenraum einheitlicher und offener. Mit der neuen Beleuchtung und dem frischen Anstrich wirkt das Innere der Kirche einladend hell. Mit dem bearbeiteten Holz von Bänken, Fenstern, Boden und Diele bietet die Kirche weiterhin ein warmes Ambiente.

Mit feierlichen Gottesdiensten wird die Reformierte Kirche am 5. und 6. Dezember wieder in Betrieb genommen. Aufgrund der kantonalen Verordnung zu Covid-19 ist die Teilnahme leider nur auf persönliche Einladung möglich. Beim Festgottesdienst vom 6. Dezember können Sie ab 10:00 Uhr über www.ref-olten.ch per Livestream mit dabei sein.

Ebenfalls am 6. Dezember bieten wir nachmittags (14.00, 14.45, 15.30, 16.15 und 17.00 Uhr) geführte Besichtigungen mit dem Architekten an. Sie können sich dafür auf der Homepage unter

www.ref-olten.ch/kg/untergaeu/ oder über das Sekretariat des Pfarrkreises Untergäu anmelden:

Tel. 079 842 73 18 (Dienstag- bis Freitag morgens).

Möchten Sie sich bei einer anderen Gelegenheit ein eigenes Bild machen? Die Reformierte Kirche ist täglich geöffnet von 08.00 – 17.00 Uhr. Sie sind herzlich willkommen.