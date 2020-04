Kindergarten Sternenhimmel entdeckt die Bibliothek Künten

Die Bibliothek Niederrohrdorf ist eine Buchstart-Bibliothek und organisiert zwecks Frühsprachförderung immer wieder Anlässe für die Kleinsten. Das Bibliotheksteam freute sich, den Niederrohrdorfer Kindergarten Sternenhimmel mit zwei Betreuerinnen am Dienstag, 22. März 2020, zu einem Geschichtenmorgen begrüssen zu dürfen. Mit dabei hatten die Kleinen natürlich auch ihre Funki Kindergartentaschen.

Aus dem Koffertheater Kamishibai hörten die Besucher zuerst die witzige Geschichte „Zilly, die Zauberin“, in der die Hexe Zilly versucht, das Problem mit ihrem Kater Zingaro zu lösen. Dieser hat nämlich ein schwarzes Fell und deshalb kann Zilly ihn in ihrem komplett schwarzen Haus nicht sehen. Nach vielen misslungenen Zauberversuchen findet Zilly schliesslich eine farbenfrohe Lösung.

Nach der Geschichte lernten die 17 Kinder die Bibliothek kennen: Was macht man in einer Bibliothek? Welche Medien sind dort ausleihbar? Wie verhalte ich mich in einer Bibliothek und finde mich zurecht? Ebenfalls erklärt wurde der wichtige sorgfältige Umgang mit Büchern und wo, die für ihr Alter passenden Medien, zu finden sind. Schon gleich tauchte die Gruppe in die Vielfalt der Kinderbücher ein und jeder fand für sich seinen Favoriten.

Ob Sachbuch über das Weltall oder über Dinosaurier, ob Prinzessinnen- oder Tiergeschichten – für alle war etwas dabei. Toll, dass die Lehrpersonen jedem Chindsgi-Chind eine mit seinem Namen beschriftete Bibliothekstasche mitgebracht hatten, in der jeder sein Lieblingsbuch mitnehmen durfte. Zum Abschluss gab es noch ein feines Znüni mit Früchten, Zopf und Gutzeli.

Kinder, die von Anfang an mit Büchern aufwachsen, sind im Vorteil. Sie erfahren schon früh, wie viel Spass in Bildern und Büchern steckt. Ziel von Buchstart ist es, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, von Anfang an mit Büchern zu wachsen, was dieser gemeinsame Morgen der Bibliothek in Niederrohrdorf und dem Kindergarten bezweckte.

In Zukunft werden die persönlichen Bibliothekstaschen des Kindergarten Sternenhimmel noch öfter zum Einsatz kommen, um so den wichtigen Umgang mit Büchern schon früh zu lernen.