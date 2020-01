Kinder und Jugendliche machen ihre Gemeinden «super suber»!

Im Rahmen der nationalen Aktion 72 Stunden haben Kinder und Jugendliche der JuBla Fantasia Kriegstetten in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit der reformierten Kirchgemeinde Wasseramt eine Säuberungs-Aktion durchgeführt. Am Samstag, 18. Januar 2020 halfen über 26 Kinder und Jugendliche mit, unsere Umwelt zu säubern. Unter dem Projektmotto "super suber" konnten in den Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten über 23 Kg Abfall in der Natur gesammelt werden. Dabei wurden allen Mitwirkenden viele nützliche Tips zum Thema "Recycling" vermittelt. Zur Stärkung gab es ein feines Food-Waste-Buffet, bei dem Essen aufgetischt wurde, das die Teilnehmenden selbst zusammentrugen. Zum Projektabschluss konnten erste Ideen gesammelt werden um eine Werbekampagne zum Thema "Littering" zu starten. Mittels Plakaten möchten wir in den kommenden Monaten auf das Thema Recycling und Littering aufmerksam machen. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Kinder und Jugendliche welche sich in ihrer Freizeit für eine solch wichtige und nachhaltige Sache engagieren!