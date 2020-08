Kinder-Ferienspassnachmittage der Reformierten

(Markus Brunner) In der letzten Sommerferienwoche erlebte eine bunte Schar von Kindern aus Möhlin ganz viel Action in und um die reformierte Kirche: Am Montag, als das Wetter noch sehr regnerisch war, wurde gesungen und gebastelt, eine Geschichte erzählt, es gab Gruppenspiele und einen Postenlauf drinnen und draussen, und es gabe eine Schatzsuche. Am Mittwoch als das Wetter wieder schön sonnig und heiss war, kam es zur geplanten und von den Kindern lang herbei gesehnten Wasserschlacht mit Wasserballonen und mitgebrachten Spritzpistolen auf der Kirchenwiese. Die Spiele mit dem Erdball und diverse tolle Wasserspiele werden den Kindern wohl noch lange in guter Erinnerung bleiben. Organisiert wurden die beiden Nachmittage von Katechetin Yvonne Blattner und Sozialdiakon Markus Brunner.