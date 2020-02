Jahresversammlung der Musikgesellschaft Lauffohr

Wer am letzten Freitag im Januar abends an der Schule Langmatt vorbeikam, hörte viel Beifallsklatschen und damit für einen Freitagabend eher ungewohnte Töne: Die Musikgesellschaft Lauffohr MGL traf sich in ihrem Probelokal nicht zum Musizieren, sondern zu ihrer jährlichen Generalversammlung.

Nach dem gemeinsamen Abendessen begann der offizielle Teil. Präsidentin Regula Zwicky konnte in ihrem Bericht ein gutes Revue passieren lassen. Dank der ausgezeichneten Vorbereitung durch die Vorstandsmitglieder wurden alle Protokolle und Berichte nahezu kommentarlos und mit Applaus angenommen, und Grund zum Applaudieren gab es im weiteren Verlauf noch öfter: Raffaela Nater wurde durch Ersatzwahl in den Vorstand aufgenommen, Dirigent und Musikkommission wurden wiederholt bestätigt, vor allem aber konnten mehrere Jubiläen gefeiert werden. Unter anderem wurde Mirjam Keller nach 20 Jahren Mitgliedschaft zum MGL-Ehrenmitglied ernannt, Koni Fuchs bekam grossen Applaus für 60 Jahre aktives Musizieren und Kassierer Werner Eichenberger war selbst ein wenig überrascht, dass er sein Amt in der MGL bereits seit 30 Jahren ausübt. Nicht zuletzt wurden auch all jene mit Applaus verdankt, die zwar ohne offizielles Amt, aber mit viel Engagement und ihren Ideen das Vereinsleben bunter gemacht und neue Traditionen ins Leben gerufen haben, zum Beispiel den MGL-Stand auf dem Brugger Weihnachtsmarkt, den Lauffohrer Mitspiel-Advent oder die Geburtstagsgrüsse mit jährlich wechselnder MGL-Grusskartenedition. Was die traditionellen Konzerte der MGL anbelangt, wird es allerdings in diesem Jahr ausnahmsweise eine kleine Änderung geben: Das Adventskonzert wird nicht am ersten Adventssonntag, sondern einen Tag zuvor am Samstag stattfinden (www.mglauffohr.ch).

An jenem Freitagabend waren schon nach 57 Minuten alle Traktanden besprochen, so dass die Versammlung geschlossen und das Dessert eröffnet werden konnte - und damit der letzte Applaus für die MGL-Mitglieder Daniela Schweizer und Barbara Schneider gespendet wurde, die als Daani’s Catering einmal mehr für ein tolles, einfallsreiches Menü gesorgt haben. – Vielen Dank an alle, mit deren Hilfe die MGL-Generalversammlung 2020 zu einem rundherum gelungenen Abend geworden ist.

Regula Zwicky