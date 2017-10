Eine Gruppe von rund vierzig jugendlichen Musikantinnen und Musikanten sind am Samstag nach Blatten im Lötschental gereist. In einer intensiven Probewoche studieren die Jugendlichen ein anspruchsvolles und vielseitiges Konzertprogramm ein. Dieses wird am Ende der Woche an zwei Konzerten in er Region Solothurn aufgeführt. Das Jugendblasorchester-Lager (JBO) des Solothurner Blasmusikverbandes (SOBV) findet bereits zum sechsten Mal statt. Im diesjährigen Orchester musizieren Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 11 bis 28 Jahren mit. Zu Beginn des Lagers lernen die Jugendlichen die Musikstücke in den einzelnen Registern. Dafür stehen acht Musiklehrkräfte für drei Tage zur Verfügung. Nebst dem Proben selber, erhalten sie in diesen Stunden auch viele Tipps und Tricks spezifisch zu ihren Instrumenten. Ab Dienstagabend wird dann nur noch in den Gesamtproben musiziert und das Erlernte aus den Registerproben zusammengesetzt. Für die diesjährige musikalische Leitung konnte Jan Müller aus Oberburg (BE) verpflichtet werden. Er ist 1986 geboren und hat seine musikalische Ausbildung mit drei Master abgeschlossen. Es sind dies: Master of Arts in Music Pedagogy (2010), Master of Arts in Music Performance (2012) und Master of Arts in Music Performance Dirigieren (2013). Er leitet aktuell die Formationen Brass Band Emmental, Brass Band Berner Oberland Junior und die Musik Frohsinn Oberburg. Daneben ist er selber ein begeisterter Musikant und gefragter Juror und Gastdirigent. In der Lagerwoche wird täglich bis zu acht Stunden musiziert. Ausnahme bildet dabei der Mittwoch, wo der obligate Lager-Ausflug stattfindet. Einen Teil des Konzertprogrammes wird am Donnerstagabend am Lagerort in Blatten (VS) den Interessierten aus der Region präsentiert. Der Höhepunkt des Lagers sind aber klar die beiden Abschlusskonzerte zu Hause in der Region Solothurn. Das Orchester spielt an den Konzerten mit bekannten Popmelodien, Konzertwerken, Klassikern und Märschen die gesamte Palette. Die Konzerte finden dieses Jahr in Mümliswil und Solothurn statt. Die junge Musikantenschar aus den verschiedenen Regionen des Kantons Solothurn hat in der Lagerwoche viel Zeit investiert und freut sich nun, das einstudierte Programm an den Konzerten einem breiten Publikum zu präsentieren. Freuen Sie sich mit den Jugendlichen auf das unterhaltsame Programm und besuchen Sie eines der Abschlusskonzerte.

Samstag, 07. Oktober 2017, 19:30 Uhr, Aula Schulhaus Brühl - Mümliswil

Sonntag, 08. Oktober 2017, 17:00 Uhr, Konzertsaal - Solothurn

Stefan Berger, Aeschi

Lagerleitung Jugendblasorchester 2017