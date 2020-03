In schweren Zeiten sich und anderen Gutes tun

In dieser schwierigen Zeit ist es enorm wichtig, dass wir füreinander da sind und einander unterstützen. Behalten Sie den Kontakt, vor allem mit älteren, kranken und arbeitslosen Menschen, die nicht nur verunsichert, sondern oft auch sehr einsam sind. Rufen Sie an, schicken Sie eine Karte, Zeichnung, Blumen, Schokolade oder einen Brief.

Behalten Sie den Humor, die Hoffnung und das Vertrauen, auch wenn es momentan nicht einfach ist.

Hier ein paar Ideen, wie man sich selbst und anderen Gutes tun kann: