«ICH und mein VELO» und «Kinder Velo Parcours»

Nach den Schulferien im Frühling startete der Radfahrerverein Recherswil am Montagabend mit einem Training für Kinder unter dem Motto «ICH und mein VELO».

Hauptthema: Geschicklichkeit auf dem Velo.

Geübt wurde, auf spielerische Art und Weise und bei jedem Wetter, «Lenken – Schalten – Bremsen», «Fahren auf verschiedenen Unterlagen», «Verhalten im Strassenverkehr», «Sicherheit am Rad und bei sich selbst» und weitere Themen. Die Trainings fanden auf dem Schulhausplatz in Recherswil oder in der näheren, verkehrsfreien Umgebung statt.

Zum Abschluss der Trainings führte der Radfahrerverein Recherswil ein Velofahren für alle Kinder aus dem Schulkreis Recherswil-Obergerlafingen durch. Auch Kinder im Kindergartenalter waren eingeladen die «Schikane», «Wippe», «Rampe», «Holperstrecke» und «Brücke» in einer Minute möglichst oft zu befahren.

Eine weitere Herausforderung: Eine 30m lange Strecke so langsam als möglich abzufahren. Abgerundet wurde der Anlass mit «Wasser marsch». Fitness war gefordert, galt es doch möglichst viel Wasser von A nach B zu transportieren. Zum Abschluss belohnte beim Posten «Treffsicher» ein Schokokuss die Teilnehmer.

Gewertet wurden auch Gruppen mit 1-2 Erwachsenen und 1-3 Kindern. Damit waren auch die Erwachsenen aufgefordert, die Hindernisse zu bewältigen und mitzuerleben, welche Anforderungen von den Kindern erwartet wurde.

Nach dem kräfteraubenden Wettkampf waren die Kinder zu einem kleinen Imbiss, offeriert durch den Radfahrerverein Recherswil, eingeladen.

Mit einer kurzen Preisverteilung, jedes Kind durfte sich ein Geschenk aussuchen, fand ein gemütlicher Anlass mit motivierten Teilnehmern seinen Abschluss.

Celia Rhiner, das beste Mädchen und der beste Knabe, Simon Hirsbrunner, sowie die «Drachen» aus Obergerlafingen wurden speziell geehrt.

Ohne die vielen Helfer wäre ein solcher Anlass nicht möglich. Für diesen Einsatz ein besonderes Dankeschön.

Von Radfahrerverein Recherswil