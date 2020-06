Humor ist die beste Medizin - Bühne Mägenwil, dasselbe nochmal!

Liebe Theaterfreunde, liebe Zuschauer aus nah und fern

Dieser “chaibe” Virus hat auch uns mitten in den Vorbereitungen hart getroffen. Die Proben zum geplanten Stück “de Elefant im Porzellanlade” liefen auf Hochtouren. Die Spieler investierten schon etliche Stunden mit Lernen, das OK-Team hatte alles im Griff, die Programmhefte waren bereits gedruckt und alle Helfer waren in den Startpositionen. Was leider niemand ahnte ist, dass ein solcher kleiner, mieser, hinterhältiger Virus unser aller Leben auf den Kopf stellt. Plötzlich war nichts mehr wie vorher. Berge von Klopapier wurden gehamstert, Regale in den Läden geplündert und Apotheken gestürmt und Menschen mit Masken. Apokalypse? So schien es für eine Weile. Zum Glück hat sich mittlerweile das Leben halbwegs normalisiert. So konnte die Bühne Mägenwil am 15. Juni 2020 erstmals wieder eine ordentliche Vorstandssitzung durchführen. Nun heisst es: dasselbe nochmal! Wir freuen uns, wenn wir Sie im nächsten Jahr bei uns in der Aula Mägenwil begrüssen dürfen. Das Stück “de Elefant im Porzellanlade” wird Sie bestimmt aufheitern und ihre Lachmuskeln strapazieren. Wir freuen uns auf Sie!

Save the date: Freitag, 30.4.2021 / Samstag, 1.5.2021 / Freitag, 7.5.2021 / Samstag, 8.5.2021

Weitere und aktuelle Infos auf unserer Homepage: www.maegenwil-theater.ch

PS: Wir freuen uns über neue Mitglieder! Lust auf der Bühne oder hinter der Bühne dabei zu sein? Dann einfach bei uns melden 😊

Ramona Zumstein

Co-Präsidentin