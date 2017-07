Wau...! Freude herrscht in Güntis Stube

Verursacher dessen ist ihr 'grosser Bube'.

Examensnöte tauchten in zitternde Erwartung ein

was dann - wenn alles scheitert? - das wäre gemein.!

Locker nun haben wir vernommen:

Marc hat die Hürde glatt genommen!

Skepsis war in diesem Fall unbegründet

denn amtlich wurde nun verkündet

dass hier ein kluger Mensch bestanden hat!



Herzliche Gratulation - toll gemacht!

s'Grosi ond Familie