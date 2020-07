Herzliche Gratulation zum 95. Geburtstag

Am Zischtig, 21. Juli dörf de Walter Bächer ( Dädde ) a de Zugerstross 4 in Oberlunkhofe sin 95. Gebortstag fiire.

95 Johr voller Schwung, händ en ghalte no rächt jung.

Stohsch früeh uf no jede Morge, tuesch potz Blitz dini Hüehner umsorge.

Chochet gern, chan Wähe bache, ond die beschte Hördöpfel mache.

Alls wos brucht nemmt er vom Garte, tued au gern Bsuech erwarte.

Stohd ned zrogg bim diskutiere, tued no alli Zytige schtodiere.

Am Tag es Gläsli Wy, vor em is Bett goh en Tee, das esch alls wos brucht, was wotsch no meh.

Alles Gueti ond herzlechi Glöckwönsch sendid der dini Mieter ond dini Chend met Familie.