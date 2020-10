Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag von Roland Eichenberger-Walde

Liebster Schatz, lieber Paps, lieber Dädde



Morgen kannst du deinen 90. Geburtstag feiern, gleichentags

zusammen mit deinem Enkel Julian, der den 13. Geburtstag hat.

Euch Beiden herzliche Gratulation und viel Glück!!

Nach 30 wunderbaren Jahren mit der Ländlerkapelle Iflue-Musig Untersiggenthal (www.iflue-musig.ch) ist es im Hause Eichenberger etwas ruhiger geworden.

Aber du bist am Geschehen in der Gemeinde und der Welt stets sehr interessiert und bist fleissig am Zeitungslesen.

Auch im Haus und Garten sieht man dich eifrig wirken.

Langeweile kennst du nicht. Leider fehlen coronabedingt gesellschaftliche Anlässe und Treffen mit lieben Freunden.

So wünschen wir dir weiterhin gute Gesundheit, Lebensfreude

und viele glückliche Momente im neuen Lebensjahr.



Alles Liebe deine Familie und Freunde