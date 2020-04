Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Am Samstag 18. April 2020 darf Erika Wegelin-Bottlang bei bester Gesundheit ihren 90. Geburtstag feiern. Leider lassen es die Umstände nicht zu, dass das geplante Geburtstagsfest an diesem Tag durchgeführt werden kann. Wir alle freuen uns auf ein späteres Fest und wünschen Dir zum hohen Geburtstag nur das Beste und weiterhin gute Gesundheit und viele schöne Momente.

Dein Mann Hans C., die Kinder Hans mit Lys, Ursula mit Urs, Heinz mit Inger und Deine Enkel Philippe mit Barbara und Urenkelin Liv Malea und Christoph mit Irene.